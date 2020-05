Defesa Civil realizou mais de 70 atendimentos durante as chuvas de abril

Um total de 75 atendimentos foram realizados pela Defesa Civil Municipal de Teresina em abril, mês marcado por fortes chuvas na capital. Seguindo um plano de contingência específico para esse período, a equipe do órgão ofereceu apoio a 49 famílias afetadas por alagamentos, monitorou a elevação dos níveis dos rios e distribuiu cestas básicas.



O secretário da Semcaspi, Samuel Silveira destacou o dinamismo e abrangência do trabalho realizado. “A Defesa Civil, no mês de abril, atuou decisivamente, em comunidades, sobretudo da zona Leste, onde o impacto das chuvas foi maior. Houve uma chegada rápida aos locais e um atendimento intersetorializado com a assistência social, inclusive no fornecimento de cestas básicas”.

“Realizamos ações de atendimento às famílias que estavam em situação de vulnerabilidade e risco, principalmente na remoção e cadastramento das vítimas de alagamento, após a enxurrada do dia 21 de abril. Esse trabalho foi realizado juntamente às SDUs e os CRAS”, explica o tenente Antônio Linhares, gerente da Defesa Civil Municipal.



Foto: Divulgação/Semcaspi

A zona Leste foi a mais afetada pela forte chuva registrada na data. “Com a SDU Leste, foi feita a remoção de lixo, reconstrução de diques, bueiros e outras desobstruções”, diz Linhares. Os bairros São Cristóvão, Ininga, Satélite e Vila Madre Teresa concentraram a maior parte dessas ações, após constatarem-se os vários danos materiais e o alagamento de imóveis.

A Defesa também atuou por meio da entrega de cestas básicas às famílias que estavam em situação de vulnerabilidade após a suspensão das atividades causada pela quarentena. Também em prevenção ao Covid-19, a equipe adotou todas as medidas de segurança e de afastamento neste período.

“Fizemos, em conjunto com o CRAS Leste V, esse trabalho de distribuição de cestas básicas nas comunidades rurais, como o povoado Mata Velha, Estaca Zero e São João”, detalha o gerente da Defesa Civil.

O órgão continua atuante em regime de plantão, mesmo durante a quarentena, e pode ser solicitada através de ligação gratuita para o número 153. Mais informações sobre as ações da instituição podem ser conferidas no site e nas redes sociais da Secretaria Municipal de Cidadania Assistência Social e Políticas Integradas.

Da Redação