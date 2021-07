Decreto em Oeiras prorroga medidas restritivas até 05 de agosto

A Prefeitura de Oeiras emitiu novo decreto prorrogando as medidas restritivas de enfrentamento contra à Covid-19 no município. As regras do decreto são válidas até o dia 05 de agosto e contemplam as zonas urbana e rural de Oeiras.



Dentre as restrições, fica vetada a utilização de bandas de música, música ao vivo e paredões de som em bares, lanchonetes, restaurantes, estabelecimentos similares e logradouros. Situações com música ao vivo poderão acontecer somente com, no máximo, dois músicos.

(Foto: Reprodução/internet)

Estão autorizadas exclusivamente atividades culturais, religiosas e educativas, apenas em locais abertos ou semiabertos, observado o público máximo de até 100 pessoas, seguindo todos os protocolos sanitários de combate à Covid-19, respeitando-se o distanciamento mínimo de dois metros entre pessoas e com o uso obrigatório de máscaras.

Estes eventos somente serão autorizados com prévio protocolo apresentado no Órgão da Vigilância Sanitária Municipal de Oeiras.



O documento frisa ainda que continuam suspensas as atividades que envolvam aglomeração – eventos culturais e atividades sociais, bem como funcionamento de boates, casas de show e quaisquer tipos de estabelecimentos que promovam atividades festivas, em espaço público ou privado – em ambiente fechado ou aberto, com ou sem venda de ingresso.



O decreto reforça, ainda, o impedimento de festas e aglomerações de pessoas, além do limite máximo de 50% da capacidade nos bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos similares, com horário de atendimento até o limite das 00h.

Compartilhar no

Com informações da Prefeitura de Oeiras

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!