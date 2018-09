Decisão do STF sobre terceirização divide opiniões

Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) reacendeu a polêmica em torno das relações trabalhistas. A questão divide até mesmo a opinião dos magistrados. Os ministros do STF decidiram, na quinta-feira (30), por 7 votos a 4, que é constitucional a terceirização também de atividades-fim das empresas. A lei era mais clara a respeito das atividades-meio, que já era permitida antes da reforma trabalhista.

A terceirização de atividades-fim já era permitida desde o ano passado, quando o presidente Michel Temer (MDB) aprovou a reforma trabalhista. A questão em discussão no Congresso era relacionada a quatro mil ações anteriores à lei da reforma trabalhista, que contestavam a proibição da terceirização desse tipo de trabalho. Esse era o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST), desde 2011. O receio do TST é que os trabalhadores viessem a ter prejuízos em razão da liberação. Essas ações estão paradas esperando a decisão do Supremo.



Foto: José Cruz/Agência Brasil



A atividade-fim é aquela para a qual um determinado estabelecimento é destinado. Por exemplo, em uma escola, o professor exerce uma atividade-fim e, em um hospital, essa tarefa é exercida pelo médico. Com as mudanças promovidas na lei e a decisão do STF dessa quinta-feira (30), as instituições estão livres para contratar da maneira que considerarem melhor.

Sindicatos

Ao longo do debate, sindicatos de diversas categorias têm se posicionado contrários à reforma trabalhista. A legislação, aprovada no ano passado, ainda é contestada por muitos desses trabalhadores e, na sexta-feira (31), a Força Sindical emitiu uma nota onde se posiciona contra a terceirização da atividade-fim. No documento, a Central classifica a decisão como “lamentável e nefasta”.

“A adoção da terceirização irrestrita prejudica enormemente todos os trabalhadores brasileiros, pois, ao acabar com os direitos pactuados, regidos por uma Convenção Coletiva em cada atividade profissional, ela cria trabalhadores de segunda categoria, sem o amparo de uma legislação específica. Todos os trabalhadores, até então, tinham a proteção de uma Convenção Coletiva”, diz a nota.

Terceirização de atividade-fim precariza relações de trabalho, defende advogado

André Saraiva é advogado trabalhista e se posiciona contra a decisão do STF. Para ele, o entendimento do Supremo não é benéfico para as relações de trabalho. “A terceirização precariza bastante as relações de trabalho, em vista que facilita a corrupção em âmbito público, boicota a regra constitucional que exige contratação por concurso, rompendo definitivamente com a impessoalidade”, afirma. André defende que, sendo a lei apoiada pelo empresário, “é lógico que ela trará redução de custos que, provavelmente, sairão do salário de quem estiver terceirizado”. Segundo o advogado, pesquisas indicam que os terceirizados ganham 25% a menos.

Assim, segundo Saraiva, a terceirização irrestrita dá aval a medidas que desrespeitam e discriminam direitos conquistados pelos trabalhadores. “[As mudanças] permitem contratação de trabalhadores com jornadas mais extensas e expostos a riscos em ambientes de trabalho com maior incidência em acidentes fatais; acabam por favorecer a chamada “pejotização”, que nada mais é que a contratação de trabalhadores como pessoas jurídicas (na maioria das vezes, obrigado pelas empresas) com reflexos negativos na previdência social e outros fundos públicos”, pontua.

O advogado esclarece ainda que, a partir da nova decisão, para a maioria dos ministros do STF, a opção pela terceirização é um direito da empresa, que pode escolher o modelo mais conveniente de negócio em respeito ao princípio constitucional da livre iniciativa.

Liberdade para contratar impulsiona geração de empregos, acredita Francisco Campelo

Por outro lado, há quem considere a decisão positiva e que vai garantir a geração de mais empregos. É o caso do advogado Francisco Campelo, que concorda com o entendimento do STF.

Segundo ele, os ministros entenderam que existem leis que protegem os trabalhadores, além de organismos de fiscalização. “Em uma economia liberal e principalmente em um momento de crise, o Estado não pode engessar essas relações de trabalho. Por conta de um empresário que podia agir prejudicando os trabalhadores, os demais eram impedidos de empregar terceirizados”, assinala.



Campelo explica que essa decisão só afeta os contratos anteriores às duas leis aprovadas em 2017 (Foto: Arquivo O Dia)



Ele defende que as empresas estarão mais livres para contratar, gerando mais empregos e explica que essa decisão só afeta os contratos anteriores às duas leis aprovadas em 2017.

A reforma trabalhista libera terceirização irrestrita e a decisão do STF apenas valida a reforma trabalhista. Assim, por exemplo, médicos podem ser contratados para atividades específicas em regime de terceirização.

Campelo assinala, ainda, que se a empresa terceirizada não respeitar os direitos, a empresa contratante também é responsabilizada pela questão, devendo amparar o trabalhador.

Ananda Oliveira - Jornal O Dia