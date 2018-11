De janeiro até o momento, Piauí acumula 8.817 focos de incêndio

Foto: Moura Alves/O Dia

De janeiro de 2018 até o momento, o Piauí já acumula 8.817 focos de incêndio, segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Apenas este mês de novembro, o estado já registrou 306 focos. No entanto, o Piauí teve redução de 81% nos focos em relação a outubro, quando foram detectados 1.641 focos de incêndio.

No período popularmente conhecido como B-R-O-Bró (os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro) a umidade do ar fica baixa, favorecendo o aparecimento dos focos de incêndio pelo Estado.

Somado a isso, a prática ainda comum da queimada, nas lavouras e também de lixo, contribui para que o fogo se alastre pelas matas. Considerando que o período chuvoso se inicia apenas em janeiro, a situação inspira cuidados.

Para efeito comparativo, no estado vizinho do Ceará foram registrados 1.885 focos ao longo deste ano. O Piauí, portanto, registrou quase cinco vezes o número de focos do Ceará. Nesse quesito, o Piauí supera ainda estados como a Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Distrito Federal. O campeão nacional de queimadas é o Pará.

Ananda Oliveira