Daniel Marçal assume Semar falando em agilidade no licenciamento ambiental

O novo secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Daniel Marçal, assumiu a pasta nesta quarta-feira (20) em solenidade no Palácio de Karnak e elegeu como prioridade a celeridade na análise dos pedidos de licenciamento ambiental.

“Há alguns pontos a avançar, principalmente com as demandas de licenciamento ambiental buscando sempre atender com celeridade aos anseios da população que necessita dos serviços do órgão”, disse. Ele declarou ainda que a secretaria será gerida com critérios técnicos e manterá a equipe de funcionários e auditores atuando em sintonia.

O governador Wellington Dias (PT) destacou a importância da Semar ao afirmar que o Piauí pretende cumprir o regramento do Acordo de Paris. O chefe do Executivo elencou ainda que o estado possui mais da metade de seu território com biomas preservados.

“O Piauí é um estado estrategicamente diferenciado no Brasil, nessa área ambiental, porque nós temos 2/3 do território ainda com reserva natural no bioma Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, uma região frágil e com grande potencial de desenvolvimento e nós queremos encontrar um caminho que seja diferente, queremos cumprir o acordo de Paris e ganhar condições de receita”, disse o governador.

Auditor fiscal, Daniel Marçal assumiu a secretaria após Sádia Castro deixar o comando da pasta. A troca foi uma consequência do desembarque da deputada federal Margarete Coelho (Progressista) do governo para seguir o projeto eleitoral do partido de lançar candidato ao governo do estado em 2022.

