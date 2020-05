Dama da cultura popular, morre em Teresina aos 81 anos Maria da Inglaterra

O cenário artístico e cultural de Teresina sofreu uma grande perda. Na noite desta quinta-feira (07) faleceu a capital aos 81 anos Maria Luiza dos Santos Silva, a Maria da Inglaterra. Ela estava internada no Hospital de Urgências de Teresina (HUT) em tratamento contra uma doença renal crônica.



Nascida a 21 de janeiro de 1940, Maria da Inglaterra ganhou os palcos do Brasil tendo composto mais de duas mil músicas e se mostrado um dos talentos mais versáteis na nossa cultura. Com seu sotaque folclórico, ela se tornou uma das maiores referências na música popular.

Canções que viraram verdadeiros hinos da cultura piauiense foram entoados pela voz de Maria da Inglaterra com irreverência e particularidade. O seu maior clássico “Peru Rodou” ganhou repercussão nacional e levou inclusive prêmio disputados com outros grandes nomes da música brasileira como Geraldo Brito, Adelson Viana e Luizinho Duarte.



Maria da Inglaterra faleceu aos 81 anos no HUT, em Teresina - Foto: Jailson Soares/O Dia

Singularidade e ousadia

Nas palavras do sonoplasta José Dantas, Maria da Inglaterra sempre foi e sempre será uma figura marcada pela singularidade e ousadia. “É uma mulher que acreditou no sonho de ser artista e se atreveu a persegui-lo, subiu nos palcos da vida, cantou e encantou”, definiu.

Dama da cultura popular

Já para o sambista Robert Gleydson, Maria da Inglaterra se converteu na dama da cultura popular: “Uma dama genuinamente mafrense, uma referência de humildade, carisma, simpatia com um dom divino. A materialização da mulher sofrida e de personalidade da nossa terra com uma candura e sutileza angelical”, disse.

O velório de Maria da Inglaterra acontece em Teresina, restrito à família. O enterro está marcado para as 11 horas no Cemitério do bairro Pedra Mole.

Maria Clara Estrêla e Marco Antônio Vilarinho