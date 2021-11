CVV no Piauí registra aumento de ligações no período de fim de ano

Nessa época de fim de ano, cresce o número de pessoas que buscam apoio do Centro de Valorização da Vida (CVV), no Piauí. É que muitas delas não encontram razões para comemorar – seja no período de festa do Natal ou Ano Novo. Essa ajuda pode estar a apenas uma ligação de distância. É dessa forma de dezenas de voluntários do CVV no Estado levam conforto emocional e encaram a missão diária de salvar vidas.



Foto: Jailson Soares/ODIA

“Sempre no final do ano, as ligações para o CCV aumentam em razão de ser um período de festas – natal e ano novo, bem como outros períodos, como o carnaval, por exemplo. São épocas que muitas pessoas não encontraram uma razão para comemorar. Muitas pessoas não têm mais família ou não se sentem à vontade para se confraternizar porque podem estar passando por problemas. Restam para elas, na realidade, conseguirem o conforto emocional ligando para os voluntários do CVV com quem podem compartilhar sua dor de não ter com quem compartilhar esse momento de festa”, disse Eyder Mendes, coordenador de comunicação do CVV em Teresina.

Eyder lembra que o número para atendimento é 188, que funciona 24 horas por dia durante sete dias por semana. A ligação é gratuita e sigilosa. “A pessoa não precisa se identificar e nem de onde está ligando. Isso permite com que as pessoas se sintam mais à vontade para poder falar tudo que elas sentem”, informa.

Atualmente, o CVV no Piauí conta com 35 voluntários que passaram por capacitação, sendo necessária a idade mínima de 18 anos e a disponibilidade de quatro horas semanais. O treinamento dura cerca de três meses. “As pessoas podem se candidatar para ser voluntárias acessando o site cvv.org.br e lá tem um item voluntario, onde ela poderá fazer sua inscrição para os próximos cursos de formação que irão ter”.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!