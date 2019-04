Curto circuito em subestação deixa seis cidades piauienses sem energia

Um apagão ocorrido na noite desta segunda-feira (08) deixou seis municípios no Norte do Piauí completamente às escuras. A energia foi interrompida por volta das 21h22min e, segundo a Cepisa Equatorial, concessionária dos serviços de distribuição de energia no Estado, foi causado por um curto circuito na subestação Tabuleiros.



Em consequência do problema, houve desligamento simultâneo das subestações de Parnaíba I, Parnaíba II e Camurupim. O apagão, de acordo com a concessionária, atingiu pelo menos 88 mil unidades consumidoras nos municípios de Parnaíba, Luís Correia, Ilha Grande, Cajueiro da Praia, Bom Princípio e Buriti dos Lopes.

Equipes da Cepisa estiveram na subestação para identificar e reparar a falha causada pelo curto circuito e o fornecimento de energia foi retomado por volta das 21h49min, cerca de 25 minutos após a interrupção, nas cidades de Cajueiro da Praia, Ilha Grande e Bom Princípio. Em Luís Correia, a energia voltou às 21h58min, mas em Buriti dos Lopes, os moradores ficaram sem luz até as 23h49min.

A Cepisa Equatorial informou que ainda não sabe o causou o curto circuito.

Maria Clara Estrêla, com informações da Cepisa Equatorial