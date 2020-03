Cuidador é preso suspeito de estuprar criança com paralisia mental em Teresina

Um cuidador foi preso preventivamente suspeito de estuprar uma criança diagnosticada com paralisia mental nesta quinta-feira (26). O crime ocorreu dentro de uma escola rede municipal de ensino na Zona Norte de Teresina.



Delegação Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA). Foto: Arquivo O Dia.



Segundo a Polícia Civil, o homem, que é estudante de um curso técnico de enfermagem, trabalhava na unidade com cuidador da vítima.

“O individuo trabalhava como estagiário, na área de técnico de enfermagem, e se aproveitou da sua função para abusar e estuprar a vítima de 13 anos, portadora de paralisia mental. O suspeito tirava a garota da sala, a levava para outro local do colégio sob pretexto de realizar alguns cuidados e, lá, ele praticava o crime”, contou informou o delegado geral da Polícia Civil do Piauí, Luccy Keiko.

Ainda segundo a polícia, a vítima conseguiu descrever as características do suspeito que foram confirmadas por meio do laudo pericial.

O homem foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável e preso em cumprimento a um mandado de prisão representado pela Delegação Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA). O preso será submetido à audiência de custódia.

Adriana MagalhãesJorge Machado