Cuidado com acidentes com as crianças durante as férias

Ter criança em casa é sinônimo de cuidado constante. E no período de férias a preocupação é redobrada, pois o tempo em ambiente domiciliar aumenta. Os alertas sobre cuidados domésticos já são conhecidos pela população, mas a ONG Criança Segura mostra que os acidentes são atualmente a principal causa de mortes em crianças de 1 a 14 anos.

Essa pesquisa está inserida no Ranking dos acidentes que mais matam e ferem crianças no Brasil, realizada em 2018. Das causas, nesta faixa etária de 0 a 14 anos, estão os acidentes de trânsito (1292), seguido por afogamento (913) e sufocação (826).

O estudo é mais alarmante quando aponta que os acidentes domésticos que mais causam internação em crianças na mesma faixa etária, são ‘quedas’ que chegam a 51.928 atendimentos, em segundo lugar as queimaduras (20.864), logo após os acidentes de trânsito (11.986).



Além de quedas, pais devem ficar atentos para evitar choques elétricos, queimaduras e envenenamento por produtos químicos - Foto: Assis Fernandes/O Dia



A pediatra Lorena Mesquita, reafirma que quedas são as principais procuras de atendimentos em seu consultório, quando se refere a acidentes domésticos, “principalmente queda de cama, são aquelas crianças que geralmente os pais deixam dormindo. Algumas crianças não tem nada, é só uma queda, a gente orienta sempre a fazer compressa de gelo, se teve algum local que possa ter machucado”, comenta.

Segundo a médica, além disso, observar as crianças nas próximas duas horas também é importante. “Por exemplo: sintomas de vômitos, alteração de comportamento, aquela criança que fica muito sonolenta, ou aquela criança que já caminhada e começa a ter dificuldade de caminhar. Então nunca deixar a criança sozinha, seja na cama, no trocador ou em rede. Por que o primeiro instinto da criança é sair, e aí que acontecem as quedas”, explica.

E mesmo em situações que os pais colocam travesseiros ou cobertores ao redor da criança, o alerta é o mesmo, pois dependendo da idade ela pode rolar sobre as proteções. “Em alguns casos, essa queda pode trazer algum trauma para a criança, então já teve casos que a crian ça ficou com hematoma, outros em que precisou ir pra urgência fazer tomografia para saber se a criança teve algum traumatismo”, conclui a pediatra.

Hospital de Urgência de Teresina



Em Teresina, esses dados se confirmam com a frequência de atendimentos feitos durante todo o ano. Segundo os números divulgados pelo Hospital de Urgência de Teresina (HUT), nos meses de junho, julho e agosto de 2017 comparando ao mesmo período de 2018, a média de ocorrências é de 500 atendimentos por mês.

Sendo que em junho de 2017 os atendimentos às crianças foram 533, isso representa 26 casos a mais que em 2018 (507). Já em julho a diferença foi menor (11), onde em 2018 aconteceram mais ocorrências (531), e em 2017 foram 520. No mês de agosto os dados são mais altos, em 2018 foram 583 casos e em 2017 (555).

Sandy Swamy