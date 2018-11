Cubanos que atuam pelo 'Mais Médicos' começam a deixar o Piauí

Os cubanos que estavam no Piauí atendendo pelo programa Mais Médicos do Governo Federal começam a deixar o Estado. Uma delegação composta por cerca de 31 profissionais viaja em direção à Cuba na manhã desta sexta-feira (23), são os primeiros médicos cubanos a deixar o Estado.



De acordo com a coordenadora do programa no Piauí, Idivani Braga, uma médica já embarcou na madrugada de hoje e outro grupo embarca durante essa manhã. Ao todo, cerca de 202 médicos devem deixar o Estado até o final da primeira semana de dezembro. No Piauí, os cubanos correspondem a 61,7% dos habilitados no programa, que possui ao todo 327 médicos ativos, destes sendo 202 cubanos atuando em 101 municípios.

Foto: Geici Mello/O DIA

Os médicos que deixam o país hoje atuavam em cerca de 26 municípios, de acordo com a Comissão Coordenadora Estadual do Mais Médicos. A medida se torna ainda mais grave, segundo Idivani, em nove cidades do Piauí que ficarão sem nenhum médico de atenção básica para atender a população quando todos dos 202 médicos deixarem o Piauí. São os municípios de Antônio Almeida, Barreiras do Piauí, Guaribas, João Costa, Morro Cabeça no Tempo, Pavussu, São Gonçalo do Piauí, São Luís do Piauí e Tamboril do Piauí.

A saída dos médicos é um reflexo do governo de Cuba em relação a eleição do presidente Jair Bolsonaro (PSL). O país anunciou no dia 14 deste mês o fim de sua participação no programa. Em nota publicada em um jornal cubano, o governo comunicou que as declarações de Bolsonaro questionam "o preparo de nossos médicos e [condicionam] sua permanência no programa à revalidação do título e como única forma de se contratá-los a forma individual".

Viviane MenegazzoLucas Albano