CRO recomenda a suspensão de todo atendimento odontológico no Piauí

Diante do cenário de pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e do aumento de casos confirmados no Brasil, o Conselho Regional de Odontologia do Piauí (CRO PI) recomendou que, a partir desta quinta-feira (19), todos os serviços de odontologia no Estado que não fossem de urgência.

Em vídeo encaminhado à categoria, o presidente do Conselho Leonardo Sá pediu o cumprimento do período de quarentena. “Este é um momento delicado para todos, e o mais correto a fazer é resguardar todos os profissionais da odontologia e também os pacientes”, frisou.

A recomendação vai de encontro com o anúncio pelo Governo do Estado em decretar estado de calamidade no Piauí por causa do coronavírus.

Segundo a entidade, a diminuição do contato com os pacientes reduzirá a possibilidade de contágio cruzado.

Leonardo Sá recomendou também a máxima atenção e rigor ao protocolo de esterilização e limpeza dos instrumentos e equipamentos entre os atendimentos de urgência. Os cirurgiões-dentistas do estado devem ainda fazer uso de adequados equipamentos de proteção individual (EPI), visando diminuir os efeitos da pandemia do coronavírus.

Atendimento online

O perigo de contágio do vírus, em especial em casos de aglomerações de pessoas, levou a direção do Conselho a cancelar temporariamente os atendimentos presenciais na sede da instituição. A partir desta quinta, o atendimento será remoto, pelo telefone fixo (86) 3222-8817 e pelo o whatsapp nos números 98832-3375 e 99444-4309.

Com informações do CRP/PI