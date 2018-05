Sem caminhões para abastecer estoque, Nova Ceasa pode ficar sem mercadorias

A greve dos caminhoneiros, que já chega ao seu terceiro dia no Piauí, causa reflexos em diversas áreas da cidade, como desabastecimento de supermercados, principalmente de hortifrutigranjeiros, combustível em postos, entre outros. O protesto é contra o aumento dos preços do óleo diesel e o bloqueio está acontecendo não só no Piauí, mas também nas principais rodovias de, pelo menos, 21 estados e no Distrito Federal.



Os caminhões não estão conseguindo chegar aos centros de abastecimentos, como a Nova Ceasa (Central de Abastecimento do Piauí), que abastece Teresina e regiões circunvizinhas, além de outros municípios piauienses. Segundo Marcos Massaranduba, gerente de mercado da Nova Ceasa, a situação é preocupante, sobretudo pela grande quantidade de caminhões parados, mercadorias que estão se estragando por falta de condicionamento adequado e possibilidade de falta de alimentos.



Foto: Lina Magalhães/Arquivo O Dia

“Estamos conversando com várias Ceasas e todos estão preocupados, mas infelizmente não temos o que fazer. Os nossos atacadistas e médios atacadistas abasteceram, mas não está acontecendo reposição e os estoques estão abaixando e não temos previsão de quando isso vai acontecer. Se não entrar caminhão até na madrugada desta sexta-feira vai faltar mercadoria”, pontua.

De acordo com Marcos Massaranduba, apenas metade dos caminhões que costuma entrar na Nova Ceasa conseguiram chegar à central de abastecimento. E enfatiza que isso só foi possível porque muitos tiveram que vir estradas vicinais, ou seja, furaram os bloqueios que estão acontecendo nas rodovias.



Foto: Lina Magalhães/Arquivo O Dia

“Para esses caminhões chegarem aqui foi preciso percorrer cerca de 200 km a mais do que os caminhoneiros costumam percorrer, inclusive correndo risco dos caminhões quebrarem. Esperamos que o governo e os representantes dos transportes cheguem a um acordo. A medida da Petrobras foi muito leve, mas são necessárias alternativas mais intensas”, disse.

A Petrobras anunciou a redução de 10% no diesel, o que representa uma queda de R$0,23 na refinaria e de R$0,25 para o consumidor, e essa medida deve valer por 15 dias.

Isabela Lopes