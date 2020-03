Criminosos fazem empresário de refém e roubam carro em Altos

Um empresário não identificado foi vítima de assalto seguido de sequestro relâmpago, por volta das 20h40 da segunda-feira (03), no município de Altos. Segundo a polícia, o homem estava chegando em casa quando foi abordado por quatro suspeitos, que entraram no carro dele e o obrigaram a seguir para Teresina. Uma outra também está sendo procurada pela polícia por auxiliar o crime.



“Fomos acionados pelo 191. Quatro indivíduos que estavam sendo apoiados por um veículo Sandero de cor prata tomaram de assalto um veículo Forcus, também de cor prata, e fizeram o proprietário de refém. A ocorrência aconteceu em Altos, fora da rodovia federal, e eles tiveram com destino a cidade de Teresina”, informou o inspetor da PRF, Alexandro Lima.

A PRF informou que após receber a denúncia policiais tentaram interceptar a quadrilha, mas não conseguiram. A vítima foi liberada pelos criminosos no bairro Parque Jurema, Zona Sudeste de Teresina. Os criminosos fugiram com o carro do empresário, o aparelho celular dele e outros pertences.

“O carro ainda não foi encontrado. A ocorrência está agora a cargo da Polícia Civil e conta com o apoio da PRF”, completou o inspetor.

As buscam pelos suspeitos continuam nesta terça-feira (03) pelas rodovias federais do Piauí. A vítima registrou o boletim de ocorrência na Polinter. A Polícia Civil de Altos investiga o caso.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia