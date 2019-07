Crianças recebem pulseiras de identificação no litoral piauiense

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), através do Centro Integrado em Luís Correia, lançou neste ano de 2019, as pulseiras de identificação para crianças que frequentam as praias do litoral piauiense durante as férias. O objetivo é que os pais possam colocar informações necessárias para casos em que precisem de ajuda.

(Foto: Ascom SSP)

A distribuição iniciou na manhã da última sexta-feira (19), nas praias de Atalaia e Maramá e será feita até o dia 31 de julho no Centro Integrado de Segurança, em Luís Correia, que fica ao lado do Sesc Praia e também em praias da região.

“Recomendamos que os pais ou responsáveis se mantenham atentos a importância dessa iniciativa da Secretaria de Segurança, identifiquem as crianças e aproveitem as férias com segurança e tranquilidade”, ressaltou o Secretário, Fábio Abreu.

Ascom SSP