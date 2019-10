Crianças esperam dias melhores para o Piauí

As crianças que circulam pelos Parques da Cidadania, no bairro Cabral, zona Norte, e Potycabana, na zona Leste de Teresina, sabem muito pouco ou quase nada sobre o que significa o feriado do dia 19 de outubro. Esse dia que marca a memória de uma das datas que registram o processo de aclamação da independência do Estado, ocorrida em Parnaíba no ano de 1822, um mês depois do Brasil se declarar independente de Portugal, e que este ano chega aos 197 anos.



Residente no bairro Dirceu Arcoverde I, zona Sudeste da Capital, Letícia Vitória Ferreira da Silva, 12 anos e cursando o 6º ano do ensino fundamental, é uma das meninas que gosta de circular pelos parques de lazer de Teresina. Ela gostaria muito que nesse 19 de outubro o Piauí apresentasse índices positivos nas áreas como saúde, educação e segurança pública. "Apesar do que ouço falar nos noticiários dos meios de comunicação sobre o Piauí e das dificuldades para se desenvolver, gosto muito daqui, minhas raízes familiares estão aqui e amo meu Estado", acrescentou.

A pequena Maria Sabrina Rocha da Silva, 12 anos e no 6º ano também, é colega de escola e amiguinha de passear pelos parques com Letícia Vitória. Ela nasceu em São Mateus, no vizinho Estado do Maranhão. Sobre o Dia do Piauí, a menina disse que não sabe muito sobre a história do Estado, mas pelo que já leu e ouviu de colegas onde estuda, o feriado do dia 19 de outubro é muito importante por se tratar do Dia do Piauí. "Adoro feriado e esse será mais um que vou aproveitar para passear nos shoppings e parques acompanhada de meus pais", citou.

Já o garotinho Henri Castelo Branco, 5 anos, apenas soube dizer que gosta de feriado porque aproveita para brincar, correr e andar de bicicleta nos parques de Teresina acompanhado dos pais. A mãe, Leyanne Castelo Branco, informou que a escola onde o filho estuda sempre desenvolve atividades nessas datas comemorativas e o Dia do Piauí será uma delas para que as crianças entendam o que esse dia significa para os piauienses.

Marco Antônio VilarinhoLuiz Carlos de Oliveira