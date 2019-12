Crianças atletas: esporte faz bem para o corpo e é muito divertido

Criança adora correr, brincar e praticar esporte. Muitos levam tão a sério que se tornam mini-atletas. O pequeno Benjamin Tajra Fonteles Oliveira (5) coleciona 15 medalhas das competições de judô, corrida e futebol que já participou, além de já ter praticado capoeira.

“Eu já fiz capoeira, mas sai. Agora eu só faço judô e futebol. Eu faço muitos esportes porque acho legal. Aprendi várias coisas, gosto muito e quero continuar fazendo todos esses esportes”, fala.

Benjamin conta que foi incentivado pela mãe, pelo pai e avó. “Eles disseram que é bom praticar esporte para o corpo, porque a gente fica mais forte e porque é divertido. Eu faço esporte com meus colegas da escolinha, e eles são divertidos”, acrescenta.

Benjamin Tajra. Foto: Assis Fernandes.

Já a pequena Ana Teresa Campos Ferreira Neves (6) gosta muito de jogar basquete, vôlei, futebol e dançar balé, especialmente se for com as primas. Na escola, ela não perde um dia de Educação Física e conta que foi incentivada pela mãe a praticar diversos esportes.

Ana Teresa. Foto: Assis Fernandes.

“Faço esporte desde os três anos, minha mãe que me colocava para fazer. Gosto de brincar com minhas irmãs, prima, amigos, e quando estamos de férias fazemos todos os esportes e também adoramos correr. Na minha casa tem uma quadra e dá para joga basquete; já o vôlei eu jogo no clube. Fazer esporte é muito legal e que eu amo. É muito bom porque me deixa feliz e eu gasto energia”, explica a menina.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia