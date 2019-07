Crianças aproveitam colônia de férias para fazer novos amigos

As colônias de férias são ótimas opções para levar as crianças nesse período de recesso escolar. Além de fazer diversas atividades físicas, elas ainda praticam modalidades esportivas que não costumam ser ofertadas na escola, além da oportunidade de conhecer novas pessoas e fazer novos amigos.

A pequena Mellina Hofmeister Pizzato Machado (07) está participando pela primeira vez de uma colônia de férias e conta que tem gostado muito da experiência. No seu primeiro dia de atividades ela conheceu novas crianças, fez novos amigos e reencontrou uma amiga de escola.



Mellina Hofmeister brincou muito e fez novos amigos. Foto: Assis Fernandes

“Estou achando bem legal aqui. Eu nunca tinha vindo para uma colônia de férias e adorei desenhar, colorir, ir ao parquinho, o lanche e encontrei uma amiga aqui. Aqui é divertido porque eu poso correr, brincar e pulare onde eu moro não dá, porqueeu moro em condomínio, então a vizinha reclama muito quando as crianças estão brincando”, fala.

Essa também é a primeira vez que Luciano da Costa Ribeiro Filho (07). Dentre as atividades que ele mais gostou de fazer foi desenhar, colorir e brincar com os amigos novos. Para o menino, as colônias de férias permitem que as crianças sejam livres para fazer o que quiserem e o que não podem fazer quando estão em suas casas.





Luciano Costa Filho: liberdade e muitas brincadeiras. Foto: Assis Fernandes

“Meu esporte favorito é jogar bola, mas não dá para fazer isso em casa, porque quebra as coisas, e aqui eu posso correr e posso brincar na piscina, porque tem uma tia perto, e na casa da minha avó eu não posso entrar na piscina”, lamenta o menino.

Isabela Lopes