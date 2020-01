Criança morre e pais ficam feridos após capotamento na PI-238 em Bocaina

Uma criança identificada pelas iniciais KDMS, de apenas 7 anos, morreu em um acidente no domingo (26). De acordo informações da Polícia Militar, ela estava em carro que capotou na PI-238, no município de Bocaina.



Os pais da criança, que não tiveram as identidades reveladas, foram encaminhados para atendimento no Hospital Regional Justino Luz, em Picos, com ferimentos graves e leves.

Segundo a ocorrência, o acidente aconteceu quando o veículo tentou fazer uma curva, mas o motorista perdeu o controle da direção e caiu em um barranco. Ainda segundo a polícia, chovia no momento do incidente e a família vinha da barragem de Bocaina com destino a cidade de Picos.

A polícia constatou que a criança de 7 anos morreu no local. O Portal O Dia tentou contato com o hospital Justino Luz, mas aguarda retorno do estado de saúde das vítimas.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia