Criança morre com tiro acidental enquanto brincava com uma espingarda

Uma criança de 10 anos veio a óbito com um tiro de espingarda de caça na região de São Raimundo Nonato, sul do Piauí, na tarde do último domingo (8).



De acordo com informações repassadas pelo delegado Emir Maia, gerente de policiamento do interior do Estado, o menino brincava na casa dos avós de um amigo, da mesma idade, quando encontrou a arma em cima de uma estante.

“O colega contou para a polícia que o disparo aconteceu no meio da brincadeira, quando o menino jogou a arma no chão e ela disparou acidentalmente, atingindo-o”, explicou o delegado Emir. O socorro foi chamado, mas quando chegou, a criança já se encontrava sem vida.

A Delegacia da cidade abriu um inquérito que vai investigar a quem pertencia a arma encontrada pelo menino e se ela apresentava algum registro legal.

Maria Clara EstrêlaLucas Albano