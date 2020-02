Criança morre após ser atropelada quando voltava de escola no Piauí

Uma criança morreu após ser atropelada por um carro ao tentar atravessar a PI-257, no povoado Feirinha, município de Redenção do Gurguéia, no Sul do Estado, no fim da tarde da segunda-feira (10). A informação foi confirmada por parentes da vítima.



Foto: Portal Ponto X

De acordo com Maycon Alves, tio da vítima, Gustavo Alves Fonseca, que tinha 10 anos, estava retornando da escola onde estudava, quando o acidente aconteceu.

Gustavo desceu do ônibus escolar próximo ao povoado e, quando foi atravessar a rodovia, foi atropelado por um carro em alta velocidade. Ao que indica, não havia nenhum monitor para auxiliar a travessia da criança na rodovia.

Gustavo chegou a ser socorrido e levado às pressas ao hospital regional de Bom Jesus em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após parada cardiorrespiratória.

Procurada pelo Portalodia.com, a Prefeitura de Redenção não se manifestou sobre o caso. A polícia local trabalha na identificação do condutor do acidente.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia