Criança morre após cair em buraco com água em São João do Arraial

Um menino de 11 meses e 20 dias morreu nessa quarta-feira (05) após cair em um buraco no quintal da residência que morava no Povoado Taboca, zona Rural do município de São João do Arraial.



Foto: Divulgação PM

Segundo a Polícia Militar (PM), o avô paterno da criança contou que o buraco onde o neto caiu estava cheio de água de chuva, e ele se afogou. A criança foi identificada como Nícolas Henrique Rodrigues.

A mãe de Nícolas descansava quando deixou o filho sob os cuidados da sobrinha de 22 anos. Sem ela perceber, a criança foi engatinhando sozinho em direção ao quintal e acabou caindo no buraco.

Após o incidente, Nícolas foi levado às pressas para o Hospital Estadual Dr. Júlio Hartman, em Esperantina, mas não resistiu. O corpo do bebê foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Parnaíba.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia