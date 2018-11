Criança vítima de acidente é transferida para hospital particular

Uma criança de apenas três anos de idade,vítima de grave acidente na BR-343, na cidade de Campo Maior, foi transferida em estado grave na noite deste domingo (18) para um hospital particular no centro de Teresina, segundo a assessoria do Hospital de urgência de Teresina (HUT).



De acordo com informações do hospital, a criança teve ferimentos graves, entre eles um traumatismo craniano. O menino estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) até a transferência. A mãe do garoto também foi vítima do acidente, mas sofreu apenas escoriações leves.

O menino de três anos de idade ao lado do pai no Cajueiro Rei, no Litoral do Piauí (Foto: reprodução/Facebook)

A criança é filha do presidente da Associação de Moradores do bairro Real Copagre, Michel Costa, que morreu ainda no local do acidente. A família estava aproveitando o litoral piauiense durante o feriado prolongado. No retorno para a Capital ocorreu o acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a família estava em um carro modelo Renault Sandero. Eles perderam o controle, saíram da pista e capotou logo em seguida, deixando uma vítima fatal, o pai, e três feridos, a mãe, a criança e um homem que não teve identidade divulgada.

Segundo a PRF, os três feridos foram socorridos e encaminhados para atendimento em Campo Maior. Posteriormente a criança foi transferida para o Hospital de Urgência de Teresina em estado grave, onde foi encaminhada para a UTI.

Adriana MagalhãesLucas Albano