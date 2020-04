Criança de 3 anos é a paciente mais nova com Covid-19 no Piauí

A curva dos casos de Covid-19 no Piauí continua em uma trajetória ascendente. Somente de segunda para terça-feira, ou seja, no intervalo de apenas 24 horas, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais 20 casos da doença em território piauiense. O número de pacientes contaminados subiu de 186 para 206. Dessas confirmações mais recentes, 11 são mulheres e nove são homens.



Mas o que chama a atenção é que dentre os últimos casos confirmados está o de uma criança de três anos de idade natural da cidade de União. Ela é a paciente mais nova com Covid-19 no Piauí. Dos demais casos confirmados, as vítimas possuem até 80 anos de idade.

Com estes 206 casos, subiu para 29 o número de municípios do Piauí com registros do coronavírus. Teresina ainda concentra a grande maioria deles, com 150. Ao todo já são 15 óbitos contabilizados no Estado, sendo que o último foi de um idoso de 79 anos natural de Piracuruca que faleceu no Hospital Chagas Rodrigues. Segundo a Sesapi, ele tinha histórico de doenças cardíacas.

Conforme o último boletim, foram descartados 2.645 casos suspeitos da doença e as altas médicas, ou seja, número de pacientes curados da Covid-19, já chega a 80. Até o momento, o Piauí registra 112 internações por causa da doença, com ocupação de 66 leitos clínicos e 46 leitos de Uti.

Maria Clara Estrêla, com informações da Sesapi