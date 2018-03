Criança cai em cisterna e morre afogada no interior do Piauí

Um trágico acidente marcou a segunda-feira (05) dos moradores do povoado Minador, localizado na zona rural do município de São Francisco de Assis do Piaui. Uma criança, identificada como Andrey Bueno de Sousa, de apenas 1 ano e sete meses de idade morreu afogada em uma cisterna no quintal da sua residência.



A cisterna ficava no quintal da família. Foto: Divulgação/PM

De acordo com informações da Polícia Militar da região, a criança morava com os avós. No período da manhã o avô, identificado como José Borges de Sousa, de 60 anos, foi até a cisterna para pegar água na companhia do neto.

Até então o menino estava ao seu lado, porém, quando o avô se virou para colocar água em um pote sentiu falta da criança. Ao olhar para a cisterna, viu a tampa aberta. O idoso correu até o local e tentou salvar a criança, porém a mesma não resistiu.

Nayara FelizardoGeici Mello