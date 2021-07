Covid: projeto inclui bancários e lotéricos como grupo prioritário na vacinação

A Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) aprovou, nesta terça-feira (22), o Projeto de Lei 107/21, de autoria do deputado Franzé Silva (PT), que inclui profissionais da rede bancária e casas lotéricas entre os grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19. O projeto segue para sanção do governador do Estado, Wellington Dias (PT).

Segundo o deputado estadual Franzé Silva, os serviços bancários não puderam parar por serem essenciais. “Embora a pandemia tenha exigido medidas restritivas para barrar o avanço da doença, algumas categorias não podem parar, em razão de serem consideradas essenciais, como é o caso da rede bancária e as casas lotéricas”, declara.

O parlamentar observa ainda que, pelo Decreto N° 10.282/2020, alterado pelo Decreto N° 10.329/2020, a atividade bancária é considerada essencial e tem funcionado em todo País, mesmo com o agravamento da pandemia. As casas lotéricas também foram incluídas como essenciais após solicitação de Franzé ao governador.

“Nada mais justo, portanto, do que incluir, nas ordens de prioridade, aqueles profissionais que, além de estarem expostos a maiores riscos de contaminação, são os que não puderam se resguardar executando suas atividades remotamente, sendo seu atendimento essencial para a população”, argumenta o deputado.

