Covid: Policiais Militares do Piauí recebem 2ª dose da vacina nos dias 26 e 27 de agosto

Na próxima quinta (26) e sexta (27), os policiais militares do Piauí irão receber a 2ª dose da vacina contra a Covid-19. A informação foi divulgada do site oficial da PM/PI.



As doses dos imunizantes serão aplicadas na próxima semana, na Apcef (Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Piauí), localizada na Avenida Presidente Kennedy, 1951, bairro São Cristóvão, zona Leste de Teresina.



(Foto: Divulgação/PM-PI)

Para receber o imunizante, os policiais militares devem se dirigir até o local portando documento de identificação e o cartão de vacina recebido no momento da aplicação da primeira dose.



Com informações do PM/PI

