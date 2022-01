Covid: Piauí teve nove mil casos represados por indisponibilidade do E-SUS

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) informou, na noite desta quinta-feira (06), o total de casos represados devido à indisponibilidade do E-SUS notifica, sistema do Ministério da Saúde responsável por registrar notificações de Síndrome Gripal (SG) suspeita e confirmada de Covid-19 no Brasil. De acordo com a Sesapi, o estado teve 9.660 casos acumulados durante o período em que a plataforma ficou fora do ar.

Devido à indisponibilidade do sistema E-SUS notifica, os casos positivos registrados no Piauí estavam sendo divulgados parcialmente, apenas com os números do GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial). Com a atualização, o estado chega a 344.324 casos confirmados em todos os municípios piauienses.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A Sesapi informou ainda que a atualização dos dados comprometerá a “Média Móvel e Tendência de Casos” do estado por vários dias, pois apresentará valores e informações que não condizem com a realidade do momento. Dos 9.660 casos confirmados, 5.569 são mulheres e 4.091 são homens com idades que variam de 01 a 99 anos. Em relação ao número de mortes, foram registrados, no Piauí, seis óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas.Três homens e três mulheres não resistiram às complicações da Covid-19. Elas eram de Teresina (72, 89 e 91 anos). Já eles eram de Palmeirais (91 anos) e Teresina (60 e 100 anos). Os óbitos pelo novo coronavírus chegam 7.293 casos e foram registrados em 223 municípios. Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, 200 estão ocupados,sendo 115 leitos clínicos, 65 UTI’s e 20 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 24.252 até o dia seis de janeiro de 2022. A Sesapi estima que 336.831 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento (casos registradas nos últimos 14 dias) que não necessitaram de internação ou evoluíram para morte.

