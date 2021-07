Covid: Piauí reduz taxa de ocupação de UTI’s, mas região Sul ainda preocupa

O Piauí reduziu, no geral, sua taxa de ocupação de leitos de UTI covid ao longo deste mês de julho. A informação foi confirmada pelo Núcleo de Estudos em Saúde Pública da UFPI (NESP), que coleta e analisa os dados em parceria com equipes da Fiocruz no Estado. Nas regiões Entre Rios, Carnaubais, Vale do Sambito, Vale do Canindé, Serra da Capivara e Chapada das Mangabeiras, a taxa de ocupação dos leitos de UTI se encontra abaixo ou até 50%.

No entanto, as macrorregiões do Vale do Rio Guaribas e Tabuleiros do Alto Parnaíba ainda inspiram cuidado, sobretudo a faixa entre as cidades de Uruçuí e Floriano. Estas se encontram com uma taxa de ocupação de leitos de UTI na casa dos 75% a 94%, o que inspira cuidados e certa preocupação do poder público.

Em outras regiões, como a Planície Litorânea e a região dos Cocais, a taxa de ocupação está na casa dos 50% a 75%. Para o professor Emídio Matos, integrante do NESP, embora os números mostrem uma certa desaceleração da pandemia a nível de Piauí, isso não significa que a situação está sob controle, uma vez que há certa preocupação quanto à taxa de positividade de testes para covid, o que indica que a doença ainda segue em uma velocidade considerável de transmissão.



Foto: Reprodução/NESP UFPI

“Merece atenção e ainda um aleta quando gente olha a taxa de positividade pelo exame padrão outro pra detectar o covid, que é o RT-PCR: a taxa ainda está em 23,88%. Ou seja, de cem testes feitos, 23,88 estão dando positivos. Ainda é um valor muito alto, ainda é um valor superior a novembro do ano passado, quando foi o nosso melhor momento pra esse indicador”, afirma.



O professor Emídio Matos alerta para a taxa de positividade dos testes de covid-19 no Piauí - Foto: Reprodução

Emídio lembra que o índice de positividade de testes de covid-19 no Piauí ainda se encontra quase seis vezes acima do patamar considerado o ideal para que se diga que a pandemia está de fato controlada. Esse índice é de 5% ou menos de positividade para a doença, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças Norte-Americano.

Os cuidados, portanto, devem ser mantidos e o distanciamento social também deve continuar sendo praticado sempre que possível, sobretudo quando se observa a velocidade com a qual a vacinação a nível local evolui. Apesar de os especialistas atribuírem à vacinação a essa leve desacelerada que a pandemia dá a nível de Piauí, eles lembram da necessidade de se ampliar o acesso aos imunizantes a mais faixas etárias e de se facilitar a chegada desses imunizantes à população.

“De uma maneira geral, a gente tem um cenário muito melhor, mas ainda precisamos avançar em maior velocidade com a vacinação. É preciso que a gente tenha um maior volume de vacina e que ela chegue mais rapidamente à população, reduzindo as burocracias. Nós temos uma população que quer estar vacinada e está pronta para isso e precisamos que a vacina venha o mais rápido possível e em maior quantidade”, finaliza Emídio.

Vale lembrar que os estudos do NESP com as equipes da Fiocruz no Piauí já comprovaram que houve uma redução considerável na taxa de óbitos entre a população que já foi imunizada com as duas doses da vacina contra a covid-19.

