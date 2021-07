Covid: Piauí não registra nenhum caso da variante Delta

O Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Costa Alvarenga (LACEN-Piauí), divulgou os resultados das investigações das novas variantes do coronavírus no estado. De acordo com o laboratório, não foi detectado nenhum caso da variante Delta. No mês de março, o laboratório encaminhou amostras colhidas em pacientes suspeitos de terem sido contaminados com a nova variante no Piauí ao Laboratório Central da Bahia (LACEN-Bahia) para sequenciamento genético.

O envio aconteceu por meio de Projeto de Estruturação da Rede Nacional de Sequenciamento Genético para a Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, que investiga mutações e diferentes linhagens do SARS-CoV-2 em circulação no Brasil. Segundo a diretora do Lacen, Walterlene Carvalho, devido à proximidade com outros estados, como Maranhão e Pernambuco, que já confirmaram a presença da variante Delta, é necessário uma maior vigilância para evitar a entrada da variante no estado.

“O protocolo deve continuar sendo cumprido. A necessidade de adoções da vacinação, o uso de máscaras, higienização das mãos e evitar aglomerações devem continuar sendo seguindo de forma rigorosa. Porém é necessário sabermos quais as cepas circulam em nosso estado, para entender a situação da pandemia”, reforça a diretora.





Foto: (Divulgação/ LACEN)

Neste mês de julho as análises de relatório de sequenciamento retornaram com os resultados e mostra que do início da pandemia, em março e outubro de 2020 prevaleceram no Piauí às linhagens B.1.1.28 e B.1.1.33, comuns em todo Brasil. Essa condição foi mudando a partir de novembro do ano passado com introdução de linhagens como a B.1.21, com um casos identificado em São João do Piauí (1)). Também foi localizada a variante N9 em um paciente vindo de Brasília-DF (1), Teresina (3), União (1) e São João da Canabrava (1). Já a P1 (variante Gamma) está presente em vários municípios e a variante de interesse Zeta (P2), foi encontrada em Teresina (1) e Beneditinos (1).

Segundo diretora do Lacen, Walterlene Carvalho, o sequenciamento mostra ainda que houve uma substituição de linhagens com predomínio total da variante Gamma (P1) que de março a maio de 2021 prevaleceu como a única linhagem detectada no Piauí até o momento. “Não foram identificadas nas análises atuais outras VOCs como a Alfa (Reino Unido – B.1.1.17), Beta (África do Sul – B.1.351) e Delta (Índia - B.1.617.2)”, diz.

Segundo a diretora, o momento da pandemia ainda exige cautela. “ Ao menos 97 casos de infecção pela variante Delta, cepa mais transmissível do coronavírus, foram notificados no país, dos quais cinco resultaram em mortes. Os dados foram informados pelo Ministério da Saúde, no último domingo. Os registros foram feitos em sete estados, mas os óbitos foram no Paraná e no Maranhão. O Rio de Janeiro é o Estado com mais casos (74). Na capital fluminense, o número saltou de sete, na sexta-feira (16), para 23 no sábado (17). O ministério informou ainda que há registros de um contaminado em Minas, dois em Goiás, três em São Paulo e dois em Pernambuco”, explica a diretora.

