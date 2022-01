Covid: 8 mil casos são excluídos após correção de dados no painel epidemiológico do Piauí

O Centro de Vigilância Estratégia em Saúde do Piauí (Cievs) realizou uma avaliação nos dados exportados do E-SUS, desde 06 de janeiro de 2022, e constatou uma alteração nos números de exames positivos do Piauí, que estavam represados desde o ataque ao sistema em 10 de dezembro de 2021.

Foram contabilizados 8.481 casos positivos a mais para o estado, devido à inconstância no programa. “No dia 06 de janeiro o E-SUS voltou a funcionar, porém com instabilidade. Mesmo assim foi possível fazer a exportação dos casos. Mas a inconstância no sistema fez com que todos os exames represados no período do apagão fossem notificados como positivos. Alertados por nossos municípios, que pessoas que testaram negativo para Covid-19 foram inseridas como casos positivos,realizamos uma varredura no sistema e constatamos mais de oito mil casos com erro para o Piauí”, explica o superintendente de Atenção à Saúde e Municípios, Herlon Guimarães.



(Foto: Divulgação/Sesapi)

Com a alteração o número de casos positivos no Piauí passa a ser 336.690 e não 345.171, como divulgado no último Boletim Epidemiológico, de 17 de janeiro de 2022. O documento a ser divulgado na noite desta quarta-feira (18), contará com a correção dos números e com os dados fechados até o final do dia de hoje.



A falta dos dados do sistema gerou dificuldades para os estados colherem as informações sobre a doença neste período, uma vez que é através desta plataforma que os municípios realizam o cadastro de casos e óbitos pela doença. “Após o alerta dos municípios fizemos uma varredura no sistema e constatamos a inconsistência. Agora com os dados atualizados podemos ter uma visão da realidade da pandemia no estado”, disse o superintendente.



Desde que o sistema voltou a funcionar, mesmo com instabilidades, os técnicos do Cievs extraíram 1.022 casos positivos, que somados com os números do Gerenciador do Ambiente Laboratorial (GAL), onde os hospitais cadastram os casos notificados, contabilizou 2.026 positivos para a Covid-19, de 06 a 17 de janeiro deste ano.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Sesapi