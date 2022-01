Covid: novo lote de vacinas para crianças chega ao Piauí nesta terça (18)

Uma nova remessa de vacinas pediátricas está prevista para chegar ao Piauí, na tarde desta terça-feira (18). O voo com as 20.200 doses de Pfizer tem previsão de aterrissar ao meio-dia, no aeroporto de Teresina. As primeiras doses para o público de 05 a 11 anos chegaram ao estado na última sexta-feira (14), e já estão em posse dos municípios. Esta remessa também contará com 104 mil doses de reforço da Pfizer para a população acima de 18 anos.



Ao todo, é esperado que 331.433 crianças de 05 a 11 anos sejam vacinadas em todo o Estado. A aplicação das vacinas é de responsabilidade das prefeituras municipais. “É com muita felicidade que vemos a nossas crianças começarem a ser vacinadas um ano depois do início da vacinação contra a Covid-19. Reitero a importância dos pais levarem seus filhos para serem imunizados. Juntos, vamos superar essa pandemia”, lembrou o secretário de Saúde, Florentino Neto.

(Foto: Divulgação/CCom)

Lote de Janssen

Chegou ao Piauí no sábado (15) o quarto e último lote de vacinas do laboratório Janssen, da Johnson & Johnson para aplicação da dose de reforço. São 15 mil doses que serão distribuídas aos municípios para concluir o esquema vacinal de 52.934 pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante.

Até o momento 399.622 pessoas tomaram a dose de reforço no Piauí, o que representa 12,17% da população do estado. Em relação à primeira dose, 2.740.045 foram imunizados, 83,50%. Os piauienses que receberam a segunda dose somam 2.431.398 ou 75,71% da população.



Neste primeiro ano de campanha contra a Covid-19 o estado do Piauí já aplicou 5.623.999 milhões de doses das vacinas. “Chegamos a um ano do primeiro piauiense a receber a vacina contra a Covid-19. No decorrer desse tempo o secretário Florentino Neto e governador Wellington Dias estiveram empenhados para que as vacinas pudessem chegar a todos os piauienses e cobrando do Ministério da Saúde mais vacinas para nossa população. E hoje podemos ser o segundo estado do Brasil que mais vacinou sua população com as duas doses. Devemos isso também ao povo do Piauí que também atendeu nossos chamados para a vacinação”, destaca o superintendente de Atenção à Saúde e Municípios, Herlon Guimarães.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no