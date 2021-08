Covid: Ministério da Saúde autoriza terceira dose para idosos acima de 70 anos

O Ministério da Saúde autorizou nesta quarta-feira (25) a aplicação de uma terceira dose da vacina contra a covid-19 para idosos acima de 70 anos e pessoas imunossuprimidas que já tenham concluído o esquema vacinal (tomado as duas doses) há seis meses. Esta terceira dose só poderá ser aplicada após 28 dias da segunda dose.





Foto: Ministério da Saúde/Governo Federal

A distribuição de vacinas para a terceira dose começa já na segunda quinzena de setembro para todo o Brasil. O imunizante a ser aplicado deverá ser preferencialmente o da Pfizer. Além da terceira dose, o Ministério da Saúde autorizou também a redução do intervalo entre as duas doses da Pfizer e da AstraZeneca de 12 semanas para oito semanas para toda a população.

Em suas redes sociais, o Ministério da Saúde informou que a decisão de aplicar a terceira dose das vacinas contra a covid-19 no Brasil foi tomada em conjunto com o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (Conass), o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Consems) e com a Câmara Técnica Assessora de Imunização Covid-19 do próprio órgão.

