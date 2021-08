Covid: mais de meio milhão de piauienses de 18 a 59 anos já tomaram a 1ª dose da vacina

Números do Vacinômetro, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), mostram que o estado do Piauí já vacinou mais de meio milhão de pessoas contra a Covid-19 das idades entre 18 e 59 anos, com a primeira dose.



Ao todo 587.296 piauienses de 18 a 59 anos receberam a primeira dose ou a vacina de dose única. Foram 544.503 vacinados com a primeira dose e 42.793 dessas faixas etárias já estão com sua imunização completa.

“Isto é importante, pois mostra que toda população ativa do Piauí- que precisa sair para trabalhar, onde existe o contato com as outras pessoas – estão iniciando sua imunização, o que mostra um avanço na vacinação do estado”, destaca o superintendente de Atenção Primária à Saúde e Municípios, Herlon Guimarães.

Segundos os dados do Vacinômetro, o Piauí já está com 43,89% de sua população vacinada com a primeira dose, são 1.440.105 pessoas com D1 e 18,68% dos piauienses já estão com o seu ciclo vacinal completo, 565.044 receberam as duas doses e 48.057 foram imunizados com a dose única.



Mais de meio milhão de piauienses de 18 a 59 anos já tomaram a 1ª dose da vacina - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“O Piauí já se aproxima de 50% de sua população vacinada com pelo menos a primeira dose e quase 20% com a dose única ou duas doses realizadas. Isso é muito relevante, porque seguimos na vacinação e a medida que o estado vem recebendo vacina do Ministério da Saúde, os municípios vão vacinando os grupos prioritários, essenciais e as faixas etárias”, lembra o superintendente.

Para aqueles que ainda necessitam tomar a segunda dose, para completar o seu ciclo vacinal, o Secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, faz um alerta sobre a importância desse reforço. “No dia marcado para o seu retorno procure a sua unidade de saúde e tome a sua segunda dose, pois ela é essencial para a proteção contra a Covid e só com todos plenamente vacinados conseguimos vencer este vírus”.

Florentino Neto também faz um alerta para que a população procure os postos de vacina nos dias marcados para a sua primeira aplicação, segundo o calendário estabelecido por seu município. “Não deixe de procurar a unidade de saúde no dia determinado para sua idade ou grupo, não deixe de fazer sua vacina. Precisamos de mais piauienses imunizados para assim sair deste momento de pandemia”, reforça o gestor.

