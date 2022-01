Covid: Leitos de UTI chegam a 80% de ocupação no Piauí

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), o Piauí atingiu 80% de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19. Em Teresina, a taxa de ocupação nos hospitais municipais já é de 100%. Para atender a alta demanda, a Sesapi e a Fundação Municipal de Saúde (FMS) informaram que, a partir desta quarta-feira (26), o número de leitos está sendo ampliado tanto na Capital como nos hospitais do interior.

A partir de hoje, Teresina passa a contar com 84 leitos para internações exclusivas de Covid-19 na rede hospitalar municipal. Segundo a FMS, são 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva-UTI e 64 clínicos. Os leitos estão no Hospital Miguel Couto, no bairro Monte Castelo, e no Hospital Mariano Castelo Branco, na Santa Maria da Codipi. Este último, passa também a ser exclusivo para atendimento Covid.

Foto: Arquivo O Dia

Já na rede hospital do Estado, estão sendo ampliados mais 50 leitos no Hospital Getúlio Vargas; seis no Hospital Infantil Lucídio Portela e seis leitos no Hospital Natan Portela, totalizando 62 leitos.

Enquanto no interior do Estado serão ampliados 25 leitos nos hospitais das cidades de Floriano, Piripiri e Parnaíba. Serão 10 leitos no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), em Parnaíba; no Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano, 10 leitos e mais 5 leitos no Hospital Regional Chagas Rodrigues, em Piripiri. A Sesapi reitera que o aumento de leitos está acontecendo de acordo com o aumento no número de casos.

De acordo com o Superintendente de Gestão da Rede de Média a Alta Complexidade da Sesapi, Alderico Tavares, o Piauí, assim como outros Estados do Brasil, está sentindo dificuldade de conseguir mão de obra qualificada para atender os leitos Covid por causa da alta taxa de adoecimento dos profissionais de saúde. “Atualmente, estamos com 624 profissionais de saúde afastados das suas funções por estarem com Covid ou Síndromes Gripais”, diz o superintendente.

Segundo o Secretário de Saúde Florentino Neto, o esforço do Governo do Piauí é para garantir atendimento à população. “Precisamos reforçar os cuidados para nos proteger, evitar aglomerações, usar sempre máscara e fazer a constante higienização das mãos. Não vai faltar atendimento hospitalar para quem precisar, mas somente com a conscientização de todos é que vamos vencer a Covid-19”, adverte o gestor.