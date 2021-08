Covid: Depois de um dia sem mortes no Piauí, governador ressalta medidas sanitárias

O governador Wellington Dias (PT) reforçou, nas redes sociais, a importância de seguir os protocolos de segurança contra o coronavírus. Isso porque ontem (11) o Piauí não registrou mortes por Covid-19 desde que a pandemia começou, em março de 2020.

(Foto: Arquivo O Dia)

“Hoje é um dia especial! Desde que começou a pandemia do Covid-19, é o primeiro dia em que no Piauí, registramos 24h sem nenhum óbito em todo o Estado”, comemora o governador.



Wellington Dias aproveitou a ocasião para agradecer a todas as equipes da saúde, segurança e vigilância em âmbito municipal, federal e do setor privado. “Quero agradecer a todas as pessoas que participaram desse trabalho, especialmente a você que participou do cumprimento dos protocolos. Vamos seguir cumprindo as regras e, com isso, seguir salvando vidas. Hoje é uma grande vitória”, concluiu.



De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, nesta quarta-feira (11), os casos confirmados no estado somam 312.661 em todos os municípios piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 6.888 e foram registrados em 223 municípios. A única cidade a não registrar mortes pela doença no estado é São Luís do Piauí.



Ithyara Borges

