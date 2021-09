Covid: caso confirmado da variante Delta é de piauiense que reside no Rio de Janeiro

O caso do paciente com infecção pela variante de Delta, confirmado por estudos da FioCruz, é de um piauiense que atualmente é morador do estado do Rio de Janeiro. Não sendo o mesmo notificado pelo Ministério da Saúde como sendo o caso do Piauí.

De acordo com a coordenadora de Epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), Amélia Costa, a amostra foi coletada no estado do Rio de Janeiro e analisada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde o homem reside. “Ele não esteve no Piauí e não houve nenhuma amostra desse paciente enviada pelo Lacen-PI. Com isso, até o momento não há confirmação da variante Delta no estado do Piauí por meio de exame laboratorial ”, explica.



(Foto: Divulgação/Lacen)

A Sesapi está investigando uma suspeita de infecção pela variante Delta de um paciente, que veio a óbito, no último sábado (11), no Hospital Regional de Picos. O homem de 72 anos viajou para São Paulo no dia 12 de agosto e retornou a Picos, em um ônibus clandestino, no dia 24 do mesmo mês. A amostra será encaminhada esta semana para a FioCRuz em Recife, e levará pelo menos 45 dias para sair o resultado.



“Estamos esperando também os resultados de cem amostras, que tiveram alteração em sua carga viral e foram enviadas a mais ou menos um mês para a FioCruz do Rio de Janeiro, onde será feito o sequenciamento genético. Porém ainda não recebemos nenhuma confirmação por parte do laboratório de Delta no Piauí”, lembra Amélia Costa.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!