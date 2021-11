Covid: Brejo do Piauí foi a única cidade do Estado que não adotou isolamento social

Durante o ano de 2020, apenas um município do Piauí não implantou medidas de isolamento social em função da pandemia de Covid-19: Brejo do Piauí. A informação foi fornecida pela própria prefeitura municipal ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) 2020.



Foto: reprodução/GoogleMaps

O município, localizado a 436 km de Teresina, faz parte da microrregião de São Raimundo Nonato. A população brejense era estimada em pouco mais de 3,8 mil pessoas em 2020. De acordo com dados do Governo do Piauí, a incidência de Covid-19 é de aproximadamente 41 casos para cada mil habitantes do município. Em todo o estado, a incidência é de 1 caso de Covid-19 para cada 10 mil habitantes, portanto bastante inferior à média de Brejo do Piauí.

Todas as outras cidades do estado informaram terem adotado medidas de distanciamento em 2020. Foi decretado isolamento social em 188 cidades e 35 orientaram a população a ficar em casa e evitar aglomerações. Ainda de acordo com a pesquisa, 111 municípios utilizaram algum sistema de monitoramento para avaliar a eficácia da medida.

Dos 5.570 municípios do país, apenas 74 informaram não terem tomado alguma atitude para promover o isolamento social. Em 4.390 cidades, foi decretado isolamento social e, em 1.003, a população foi orientada a permanecer em distanciamento. Houve ainda recusa ou falta de resposta em 103 municípios do Brasil.

Quanto a outras ações de enfrentamento à pandemia adotadas pelas prefeituras piauienses, a mais referida foi a desinfecção de bairros e locais públicos, realizada em 216 municípios. Em seguida, vem a obrigatoriedade do uso de máscaras em transportes públicos, locais públicos e comércios, que foi promovida em 210 municípios. Em terceiro lugar, a realização de testagem da população, medida adotada em 202 cidades. Todas as prefeituras piauienses informaram terem realizado pelo menos uma das ações indicadas no questionário da pesquisa.

No Piauí, 153 municípios afirmaram terem definido sanções a serem aplicadas em casos de desrespeito às normas de isolamento social. Destes, a maioria (97) aplicava-se a cidadãos e a estabelecimentos. Em 49 cidades piauienses, as punições eram aplicáveis somente a estabelecimentos e, em 7 municípios, apenas aos cidadãos. Não havia sanções em 71 cidades do estado.

Internações

Segundo a pesquisa, em 2020,o número de internações ultrapassou a quantidade de leitos e de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) em 55 municípios piauienses. Além disso, 195 cidades precisaram referenciar pacientes para unidades de saúde de maior complexidade localizadas em outros municípios.

A MUNIC faz um levantamento pormenorizado de informações sobre a estrutura, dinâmica e funcionamento das instituições públicas municipais. Além da atuação das prefeituras diante da pandemia de Covid-19, em 2020, a MUNIC coletou dados sobre agropecuária, gestão de riscos, habitação, meio ambiente, recursos humanos e transporte. Junto à MUNIC, é realizada também a Pesquisa de Informações Básicas Estaduais (ESTADIC), cujo informante é o governo estadual.

