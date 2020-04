Covid-19: Ufpi suspende atividades por tempo indeterminado

A Universidade Federal do Piauí (Ufpi) decidiu suspender por tempo indeterminado as atividades previstas no Calendário Acadêmico 2020.1 e 2020.2 em razão do agravamento da crise provocada pela pandemia do Novo Coronavírus. Vale lembrar que a instituição já se encontra com suas atividades paralisadas desde o último dia 16 de março, quando o reitor, professor Arimateia Dantas Lopes, a suspensão das aulas por um mês.



A decisão de suspender o calendário acadêmico por tempo indeterminado considera tudo que vem preconizando a Organização Mundial de Saúde (OMS) e as autoridades públicas: a manutenção do isolamento social para mitigar a transmissão do Coronavírus e resguardar a saúde da comunidade de uma forma geral, sobretudo daquele que estão no grupo de risco.



Ufpi suspende atividades por tempo indeterminado - Foto: O Dia

Na resolução, o professor Arimateia Dantas Lopes suspendeu todas as atividades acadêmicas e administrativas de cunho presencial que não forem consideradas essenciais. Ficará a cargo do Comitê Gestor de Crise determinar que atividades essenciais serão estas.

A cada 15 dias, o mesmo Comitê Gestor de Crise irá avaliar o quadro epidemiológico geral de modo a decidir quando será prudente retornar à normalidade das atividades acadêmicas e administrativas da Ufpi.

Maria Clara Estrêla