Covid-19: testes de farmácia não podem ser levado para casa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, em caráter emergencial, a venda de testes rápidos para Covid-19 em farmácias. Porém, esses devem seguir padrões de atendimento especializado e por isso não poderão ser comprados e levados para casa pelos pacientes.



O atendimento deve ser realizado por profissionais farmacêuticos devidamente treinados, isso porque os especialistas apontam limitações neste tipo de teste que podem dar “falso negativo”. O teste rápido usa uma pequena amostra de sangue para detecção de anticorpos para o Sars–Cov-2 e o resultado leva em torno de 10 a 30 minutos.

(Foto: Folhapress)

Em Teresina, alguns estabelecimentos já estão realizando o teste rápido de diagnóstico no valor de R$ 290. Outro tipo de teste, mais seguro, porém mais demorado para análise, é o RT_PCR, voltado para a análise de material genético do vírus, sendo que este não pode ser feito nas farmácias.

Ampliar ofertas dos testes

Com essa liberação por meio de decreto, a Anvisa pretende ampliar a oferta e a rede de testagem no Brasil, reduzindo a alta demanda em serviços públicos de saúde durante a pandemia. O detalhe é que os testes rápidos não têm finalidade confirmatória e só podem ser feitos somente em farmácias e drogarias regularizadas pela Agência.

Apenas em Teresina, cerca de 7.690 pessoas estão infectadas pelo Novo Coronavírus, segundo pesquisa de investigação sorológica, com testes para a Covid-19, encomendada pela Prefeitura. Os dados indicam que, para cada uma pessoa infectada na cidade, existem outras 62 não notificadas.

Sem diagnóstico fechado

Segundo Mayara Ladeira Coêlho, Doutora em Bioteconologia, Farmacêutica do HU-UFPI e professora de farmacologia da UniFacid | Wyden, os testes disponibilizados são do tipo imunocromatográficos, ou seja, do tipo que realiza pesquisa de anticorpos ou antígeno do novo coronavírus (IgM e IgG) e apenas em pacientes a partir do sétimo dia de aparecimento dos sintomas, que é o tempo que o organismo leva para produzir estes anticorpos.



“É importante esclarecer que estes testes não são capazes de fechar um diagnóstico de Covid-19, não tem caráter confirmatório, são auxiliares. Por isso, em caso de resultado positivo, outros exames laboratoriais são necessários, como o teste de PCR, que hoje é o teste molecular mais preciso para Covid-19, já que detecta o material genético do vírus”, alerta a Mayara Coelho.

Da redação