Covid-19: Piauí recebe vacinas da Pfizer para iniciar aplicação da terceira dose

Lotes com mais de 204.220 doses de vacinas contra a Covid-19 chegaram ao Piauí, neste final de semana. Foram enviadas, pelo Plano Nacional de Imunização, 103.600 CoronaVac e 100.620 Pfizer, para início da dose de reforço nos idosos e imunossuprimidos.

As vacinas da Pfizer serão destinadas para a dose de reforço dos idosos acima de 70 anos, que deverá ser administrada seis meses após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única), independente do imunizante aplicado e da população com alto grau de imunossupressão, na qual a aplicação do reforço deve acontecer em 28 dias após a última dose do esquema básico. Já as da CoronaVac são para primeira e segunda dose da população em geral.



(Foto: Reprodução/Sesapi)

“A vacina a ser utilizada para a dose adicional deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Pfizer/Wyeth) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou Astrazeneca), segundo a nota técnica enviada pelo Ministério da Saúde. Os critérios para classificação como população com alto grau de imunossupressão também estão definidos no documento ”, pontua o superintendente de Atenção Primária à Saúde e Municípios, Herlon Guimarães.



Os imunizantes do Butantan chegaram na tarde de sábado (17) e os Pfizer na tarde de domingo. “Nossos esforços são para ampliar ao máximo o alcance da população à vacinação, mas é preciso a colaboração de todos nesse esforço. Por isso pedimos a todos que não deixem de se vacinar, para sairmos dessa pandemia”, alertou o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.



Está prevista ainda a chegada de 39.500 doses de AstraZeneca, na tarde desta segunda-feira (20). “As vacinas que chegaram neste final de semana serão enviadas a partir de hoje para as regionais de saúde, onde os municípios farão a retirada. Pedimos que os gestores organizem seus calendários para continuar com a vacinação da população em geral e a aplicação da dose de reforço”, lembra o gestor.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!