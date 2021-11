Covid-19: Piauí recebe mais de 120 mil doses para imunização de adolescentes e reforço

O estado do Piauí recebe do Plano Nacional de Imunização 126.360 doses da vacina Pfizer/Biontech, destinadas para a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos e para o reforço dos idosos acima de 60 anos. A previsão é que o voo com os imunizantes chegue ao aeroporto de Teresina às 15h30, desta quarta-feira (3). Serão 64.350 vacinas destinadas para a primeira dose de adolescentes de 12 a 17 anos e 62.010 imunizantes para reforço dos idosos com mais de 60 anos.

“O Piauí segue avançando na imunização da sua população e isso só é possível graças ao trabalho conjunto do Governo do Estado, Sesapi e municípios, além da colaboração fundamental do nosso povo. Mais uma vez reforçamos aos pais e responsáveis, levem seus filhos para tomar a vacina e aos que precisam do reforço procurem os postos de saúde”, enfatiza o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.





Foto: Divulgação / Sesapi

Vacinação

No Piauí, 219 cidades já estão aplicando as vacinas no público de adolescentes, segundo os dados do Vacinômetro. Apenas os municípios de Valença do Piauí, Sebastião Barros, Jerumenha, Demerval Lobão e Aroazes não registraram vacinas para esta faixa etária.

Segundo o último informe técnico do PNI, o estado já vacinou 44% do público de adolescentes em primeira dose. “Esta porcentagem corresponde 144.463 pessoas vacinadas. Ainda faltam 181.516 jovens que precisam receber sua primeira dose. O envio de doses para adolescentes de 12 a 17 anos considerou a população estimada pelo IBGE 2020, e o número de doses aplicadas nesta população. Por isso é de suma importância que estes municípios que ainda não possuem registros façam o cadastro das doses aplicadas neste grupo, para que sejam enviadas as doses suficientes para cada faixa etária”, explica a diretora de Vigilância em Saúde da Sesapi, Cristiane Moura Fé,

A dose de reforço já foi aplicada em 37.977 pessoas. Ela é destinada aos idosos com mais de 60 anos, pessoas imunossuprimidas e profissionais da saúde. Para idosos e o grupo da saúde o intervalo é de seis meses após a segunda aplicação, já as pessoas com a imunidade comprometida o prazo é de 28 dias após a segunda dose.

Ao todo, o estado do Piauí já aplicou 3.926.339 doses de vacinas contra a Covid-19. Sendo 2.331.308 primeira dose, 1.508.126 segunda dose, 49.499 dose única e 37.977 dose de reforço. O que contabiliza 71,04% da população com a primeira dose e 47,47% totalmente imunizada contra a Covid-19.

