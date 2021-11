Covid-19: Piauí pede autorização para vacinar crianças de 5 anos

Um ofício da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi) pediu que a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorize com urgência a vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos no Piauí com o imunizante da Pfizer.

Segundo dados da Sesapi, um total de 329.512 crianças dessa faixa etária aguardam a vacinação. Para o secretário de Saúde, Florentino Neto, a imunização desse grupo será importante para a redução dos números da pandemia do estado.

“Será um passo importante para o controle da pandemia, principalmente, agora, com a volta as aulas de milhares de crianças nessa faixa etária”, disse. O gestor esclareceu que o Piauí já reúne as condições técnicas para o início da vacinação de crianças e aguarda apenas a liberação.

Os dados do vacinômetro da Sesapi apontam que o Piauí já aplicou 3.975.855 milhões de doses, o que significa que 71,27%% da população do estado está imunizada com pelo menos uma dose e 48% com duas doses.

