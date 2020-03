Covid-19: Piauí Fomento adota medidas para movimentar economia

O Governo do Piauí tem tomado uma série de medidas, em várias áreas, para contenção e controle da Covid-19 no estado. Na economia, a Piauí Fomento está trabalhando para estimular empreendedores piauienses.

Algumas medidas, como a concessão de crédito para empresas que trabalham na produção de equipamentos de combate ao coronavírus, estão sendo tomadas. O diretor presidente da Piauí Fomento, Luís Carlos Éverton de Farias, informou que a Piauí Fomento está funcionando com atendimento ao público no horário das 9h às 12h, de segunda a sexta-feira.

“Estamos recebendo o público por meio de agendamentos que podem ser feitos pelo telefone (86) 3216-6277. Queremos apoiar empreendedores afetados pela epidemia do coronavírus e nosso propósito é tentar minimizar os impactos econômicos que essa crise vem provocando, principalmente para os pequenos negócios”, explicou o gestor.



A agência está concedendo crédito às empresas que trabalham na produção de máscaras e luvas - Foto: Divulgação



As medidas para o enfrentamento da crise incluem o renegociamento de parcelas vencidas com carência de até seis meses mediante solicitação dos devedores e dentro da capacidade de pagamento de cada empreendimento. A Piauí Fomento deve conceder novos financiamentos de capital de giro com recursos próprios da agência, que poderão ser realizadas com carência de até seis meses e prazo de 24 meses.

Quanto às empresas que trabalham na produção de máscaras, luvas, álcool em gel, a agência também está concedendo crédito. “Essas empresas podem se dirigir à agência, realizar o cadastro e fazer sua proposta”, explicou o presidente.

Para o Turismo, a Piauí Fomento está financiando o setor com recursos do Fungetur, com capital de giro para restaurantes, pousadas, hotéis, bares, pubs e agências de viagem. “São setores que foram afetados diretamente com o Covid-19 e estamos dispostos a analisar a demanda de cada empresa”, disse Luís Carlos Éverton.

Jornal O Dia