Covid-19: Piauí e Teresina saem da zona de alerta da ocupação de leitos de UTI

O boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), referente a 34° Semana Epidemiológica do ano de 2021, retirou o Piauí e Teresina da zona de alerta referente a ocupação dos leitos de UTI adulta voltada para pacientes com Covid-19.



O relatório também aponta uma redução no número de óbitos causados pelo vírus pela décima semana consecutiva no país. Herlon Guimarães, Superintendente de atenção primaria a saúde e municípios da Sesapi, fala que os números são muito positivos mas que não dão a liberdade para que a população negligencie os cuidados sanitários que vem sendo reforçados desde o inicio da pandemia.



(Foto: Arquivo ODIA)

“Esse dado apresentado pela Oswaldo Cruz é importante, mas além de comemorar queremos dizer que é essencial a população manter-se na luta contra a Covid-19. Distanciamento social, utilização de máscara, higienização das mãos, uso do álcool e além de tudo a vacinação são essenciais para melhorar cada vez mais o enfrentamento a pandemia”, apontou o superintendente.



O secretário Florentino Neto destacou que a cooperação da população nesse momento é o ponto mais importante para melhorar cada vez mais os indicadores do estado, que já vem apresentando redução de óbitos e novos casos.



“Caso o seu município esteja realizando a vacinação para o grupo que você se enquadre, procure os serviços de saúde municipais. A mesma recomendação vai para aquelas pessoas que ainda precisam tomar a segunda dose, assim que as vacinas estiverem disponíveis procurem os serviços de saúde do município. Completar o ciclo vacinal é essencial para garantir a imunização completa contra a Covid-19”, fala o secretário.



