Covid-19: Piauí é o segundo do Nordeste que mais aplica 1ª dose

O Piauí alcançou a marca de 2.397.468 pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que representa 72,89% da população piauiense com o ciclo de imunização aberto. Esse número coloca o estado como o segundo que mais aplicou a primeira dose da vacina no ranking entre os estados do Nordeste.

Os dados do consórcio de veículos de imprensa apontam que a Paraíba lidera a vacinação com 73,59% da população vacinada com primeira dose. Por outro lado, o Maranhão é o estado onde a imunização avança mais lentamente, com apenas 60,76% de pessoas imunizadas com a D1.

Com relação a aplicação da dose única ou segunda dose, o Piauí ocupa a quinta posição como o que mais vacina na região. Ao todo, 1.734.626 pessoas completaram a imunização, ou 52.74% da população piauiense.

De acordo com o secretário da Saúde, Florentino Neto, é necessário a colaboração dos municípios para que as pessoas retornem para a segunda dose e completar o esquema vacinal. Para o gestor, o não retorno representa um risco para o plano de contenção da pandemia.

“Agora pedimos que cada município faça uma busca ativa, em seus sistemas, das pessoas que estão faltando completar o seu esquema vacinal, para que todos possam receber sua segunda dose, porque não podemos parar um minuto nesta luta contra a Covid-19. Nessa quarta-feira (10) não tivemos óbitos pela doença e essa é a nossa busca para cada dia”, reforça Florentino Neto.

Os dados do Sistema de Informação do Plano Nacional de Imunização (SI-PNI) mostram que o Piauí já alcançou a meta de 100% da população acima de 18 anos com a primeira dose e 70% recebeu a segunda dose ou a dose única e está com o seu esquema vacinal completo.

Com informações da Sesapi

