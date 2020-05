Covid-19: PI chega a 742 casos confirmados; 67 cidades registraram a doença

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), divulgado noite deste sábado (02) confirmou mais dois óbitos pelo coronavírus. As vítimas são do sexo masculino.

O paciente de 69 anos, era natural de Júlio Borges, e faleceu no Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano. Ele era cardiopata. Já o outro óbito é de Teresina. Ele tinha 46 anos e sofria de hipertensão.



De acordo com os dados da Sesapi, foram confirmados mais 77 casos da doença. São 35 mulheres e 42 homens, com idades que variam de 18 anos e 70 anos.



As cidades de Amarante, Cocal dos Alves, Colônia do Piauí, Júlio Borges, Monsenhor Hipolito, São Gonçalo e São Miguel da Baixa Grande registraram pela primeira vez casos da doença. Agora, são 67 municípios com casos confirmados de Covid-19 no Estado.

O Piauí conta agora com 742 casos do novo coronavírus e 28 óbitos.



Com relação à situação das internações, há 211 internações, 143 leitos clínicos, 63 UTIs e cinco leitos de estabilização



Isabela Lopes, com informações da Sesapi