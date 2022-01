Covid-19: mais de 300 mil crianças de 05 a 11 anos devem ser ser vacinadas no Piauí

A Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi) recebeu do Ministério da Saúde, nesta quinta-feira (06), a nota técnica referente à vacinação das crianças de 05 a 11 anos contra a Covid-19. A expectativa é que o estado possa imunizar 331.432 pessoas nesta faixa etária. Ainda não há data para as secretarias receberem as vacinas e iniciarem a imunização.



A vacina da Pfizer para este público será aplicada em duas etapas com o intervalo de quatro semanas. O frasco da vacina para crianças também terá uma cor diferente daquela aplicada em adultos, para ajudar os profissionais de saúde na hora de aplicar a vacina.

“Estas doses são de 0.2 ml e serão tomadas em duas etapas, com o intervalo da primeira para a segunda dose de 08 semanas, diferente do que diz a bula do imunobiológico, mas acreditamos que isso deve ser porque o Brasil ainda não tem doses suficientes para toda a população”, explica o superintendente de Atenção à Saúde e Municípios, Herlon Guimarães.

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, reforçou a necessidade da oferta da vacina contra a Covid-19, para crianças com idades de 5 a 11 anos, como estratégia para garantir maior segurança, controle da pandemia e imunização para a população.

"O Piauí foi o segundo estado a pedir a vacinação infantil para o combate à pandemia. Com este novo passo, no processo de imunização das nossas crianças, esperamos receber as vacinas o mais breve possível, para que possamos iniciar a proteção deste público. E pedimos aos pais e responsáveis que assim que a vacina estiver disponível levem suas crianças, pois a vacina é segura e fundamental para proteção”, destaca o gestor.

A Sesapi já está com toda a logística de distribuição e orientação aos municípios preparada para receber as vacinas destinadas às crianças de 05 a 11 anos. “Assim como nas outras etapas de vacinação nossas equipes, da Coordenação de Imunização, já estão com a logística organizada para entregar aos municípios, assim que receber do Ministério da Saúde, as vacinas direcionadas às nossas crianças, e os mesmo iniciarem o processo de imunização”, disse Florentino Neto.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações Governo Do Piauí