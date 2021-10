Covid-19: lote com 200 mil doses da Coronavac chega ao Piauí

Um novo lote com 200 mil doses de vacina contra a Covid-19 chegou ao Piauí, na tarde desta sexta-feira (08). De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado do Piauí (Sesapi), todos os imunizantes são da Coronavac e serão usadas para reforçar a imunização da população em geral, na faixa etária dos 18 aos 59 anos.



Foto: Ascom/Sesapi

Segundo a Sesapi, as doses já foram encaminhadas para a Rede de Frios do Estado de onde serão levadas para todos os municípios do estado.

“A ampliação da vacinação no estado tem como objetivo maior que é o de salvar vidas. Por isso, a importância dessa compra direta das doses. Estamos recebendo hoje 200 mil doses. É uma demonstração clara de respeito à ciência e lutar todos os dias para que a gente possa vencer essa guerra contra a Covid-19”, disse o secretário da Sesapi, Florentino Neto.

Foto: Ascom/Sesapi



Com a chegada de lote da Coronavac, a Sesapi vai destinar as doses da Pfizer, que serão entregues do Programa Nacional de Imunização, para os adolescentes de 12 a 17 anos, que só podem receber esta vacina e também direcioná-las para a dose de reforço dos idosos acima de 60 anos, imunossuprimidos e profissionais da saúde.

