Covid-19: Altos irá vacinar pessoas com 18 a 21 anos em julho; veja cronograma

A Prefeitura de Altos divulgou, em suas redes sociais, o cronograma de vacinação contra a Covid-19 para pessoas sem comorbidades – que já foram cadastradas pelos Agentes Comunitários nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.



Foto: Arquivo/ODIA

A população precisa ficar atenta a faixa etária, horário e o dia do início da vacinação de acordo com o cadastro realizado. Em alguns postos da cidade, a vacinação para pessoas de 18 a 21 anos irá iniciar no mês de julho. A prefeitura garantiu que o cadastramento continua e outras UBS ainda serão contempladas. (Veja abaixo o cronograma).

Na UBS São José, por exemplo, a vacinação de pacientes de 35 a 39 anos já começou nessa semana e jovens com 18 a 21 anos serão imunizados a partir do dia 05 de julho. A vacinação ocorrerá no SESP, das 08 às 12h.

Para receber o imunizante, também é necessário apresentar um documento de identidade com foto (CPF ou CNS), Cartão do SUS, Cartão de Vacina e Comprovante de Residência. A prefeitura não informou a vacina que será aplicada na população.





